Rastro dos foragidos acreanos é encontrado por cães farejadores no RN, diz polícia

Os investigadores que procuram os detentos acreanos, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram do presídio de segurança máxima em Mossoró, no dia 14 de fevereiro, encontraram um novo rastro, graças aos cães farejadores, no último sábado (16), em Baraúna (RN).

Os animais reconheceram o cheiro dos homens em uma residência do município, onde a dupla teria tentado invadir, porém sem sucesso. Os cães tiveram contato com o rastro original nas tubulações usadas durante a fuga do presídio.

Até o momento, Deibson e Rogério já estão foragidos há mais de um mês.

A força-tarefa encarregada de prendê-los é composta de 500 agentes. Até agora, a dupla tem conseguido driblar esse efetivo.