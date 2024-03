Restaurante popular produz centenas de marmitas para desabrigados pela cheia do Rio Acre

Em meio aos desafios impostos pela cheia do Rio Acre e de diversos afluentes no interior do Estado, uma notável rede de solidariedade tem se formado em Rio Branco e nos municípios. Milhares de marmitas têm sido servidas a cada refeição, oferecendo suporte vital para aqueles que temporariamente perderam suas casas.

No último sábado (2), o Restaurante Popular de Rio Branco, localizado na Sobral, produziu centenas de marmitas exclusivamente preparadas com peixe. Essas refeições foram distribuídas em vários abrigos, proporcionando não apenas alimento, mas também um toque de cuidado e atenção. A rotina tem se repetido desde o início da enchente.

Fotografias obtidas com exclusividade pelo ContilNet revelam a qualidade e a dedicação da equipe na cozinha, evidenciando o comprometimento em contribuir para o bem-estar daqueles em situação de abrigo público. É um esforço conjunto que vai além do fornecimento de alimentos, é um gesto de solidariedade que ressoa em cada refeição servida.

Destacamos o papel fundamental dos voluntários e das pessoas ligadas à Prefeitura, cujo empenho na alimentação dos desabrigados tem sido notável. O trabalho envolve a colaboração de muitas mãos e se estende desde as primeiras horas da manhã até tarde da noite, garantindo que toda a demanda seja atendida.

O mesmo acontece no interior do Estado onde a cheia dos rios deixou milhares de desabrigados em 16 municípios.