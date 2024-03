Rio Acre sai da cota de alerta e chega a marca dos 13,49m na capital, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre saiu da cota de alerta, que é de 13,50m, nesta segunda-feira (11), de acordo com a última medição da Defesa Civil, realizada às 12h.

O afluente está na marca dos 13,49m e baixou 8 centímetros nas últimas 3h. Na medição das 9h, o rio havia registrado 13,57m.

Mais de mil famílias seguem nos abrigos instalados no Parque de Exposições e nas escolas porque a Defesa Civil diz que 11 metros a medida segura do rio para que as os desabrigados retornem para suas casas.

Embora essa seja a posição do órgão, mais de 70 dessas famílias desabrigadas já voltaram por conta própria às suas residências.

Relembre a enchente

No dia 23 de fevereiro, o manancial ultrapassou sua cota de alerta, registrando 13,67 metros, 17 centímetros acima do limite de 13,50 metros. Desde então, as águas não pararam de subir na capital, chegando a ultrapassar, ainda no dia 23, a cota de transbordo, que é de 14 metros.

Já no dia 29 de fevereiro, o Rio Acre ultrapassou os 17 metros e se manteve acima desse nível por oito dias, chegando à segunda maior enchente registrada na capital desde 1971, quando o manancial passou a ser monitorado. Foi às 9h de quarta-feira, 6, que o rio atingiu 17,89 metros, antes de começar a vazar no mesmo dia.

Antes disso, a segunda maior cheia havia sido em 3 de abril do ano passado, com 17,72 metros. A maior cota já registrada foi em 4 de março de 2015, com 18,40 metros.