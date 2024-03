Rio Acre sai da cota dos 9 metros e continua baixando na capital acreana, diz Defesa Civil

Após vários dias próximo da marca dos 18 metros na capital acreana – com a segunda maior enchente já registrada -, o Rio Acre saiu da cota dos 9 metros nesta sexta-feira (15).

SAIBA MAIS: Prefeitura já retirou mais de 1,9 mil toneladas de entulhos em bairros atingidos por enchente

O afluente atingiu 08,97 metros na medição das 6h desta sexta, é o que diz a Defesa Civil de Rio Branco. O Rio Acre saiu da cota de transbordamento (14m) e de alerta (13,50m) há 4 dias.

Em Rio Branco, o manancial ultrapassou a cota de transbordo, que é 14 metros, dia 23 de fevereiro. Já no dia 29 do mesmo mês, seis dias depois, o Rio Acre atingiu a marca de 17 metros e permaneceu acima da marcação até a última sexta-feira (8), quando baixou para 16,59 metros.

Na quarta (6), o manancial alcançou a maior cota do ano – 17,89 metros. Essa é a segunda maior cheia da história, desde que a medição começou a ser feita, em 1971. A maior cota histórica já registrada é de 18,40 metros em 2015. À época, mais de 100 mil pessoas foram atingidas pela cheia.

Várias famílias ainda estão abrigadas no Parque de Exposições, apesar de a cota de segurança do Rio para o retorno para casa já ter sido alcançada (11m). Centenas das famílias que foram desabrigadas não vão poder retornar às suas residências porque foram interditadas pela Defesa Civil, por conta do risco de desabamento.