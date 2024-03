Rio Acre segue baixando e vazante fica mais acelerada; veja a medição das 18h na capital

Na medição das 18h desta sexta-feira (8), o Rio Acre continua baixando o nível na capital. De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o manancial marcou 16,68m, 0,14 centímetros a menos do que a medição feita às 15h, quando o rio atingiu 16,82 metros.

Com a medição, é possível constatar que o rio começa a vazar de forma mais acelerada. Na medição das 09h, o rio havia marcado 17,05 metros.

Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.147 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos. No Parque de Exposições, 896 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.080 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

Agora com a baixa do rio, algumas vias de Rio Brancco foram liberadas para tráfego de veículos, passando então a normalizar o trânsito na região, que com o aumento das águas teria deixado inviável o acesso à Via Chico Mendes e demais bairros do Segundo Distrito.

O único acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco estava sendo pela Terceira Ponte, na Via Verde, e pela Quarta Ponte, na Amadeu Barbosa.

A saída para a Avenida Doutor Pereira Passos também voltou a ficar seca, liberando o tráfego para os condutores que saem do bairro Seis de Agosto com destino à Avenida Chico Mendes.