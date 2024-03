Rio Acre sobe mais 12 centímetros nas últimas horas, diz Defesa Civil; acompanhe a medição na capital

O Rio Acre subiu 12 centímetros entre as 18h desta sexta sexta-feira (1) e às 6h desta sábado (2), é o que diz a Defesa Civil de Rio Branco.

O afluente atingiu a marca de 17,52 metros na capital acreana. Na penúltima medição, estava com 17,40m.

Com a subida das águas, o Calçadão da Gameleira já está interditado pelo órgão municipal, por apresentar rachaduras e alto risco à população que frequenta o local. As águas já invadiram as ruas do calçadão.

Os abrigos construídos pela Prefeitura de Rio Branco já reúnem 2.431 pessoas, sendo 610 famílias, segundo os dados da Prefeitura. No abrigo do Parque de Exposições, já são 469 famílias, sendo 1.876 pessoas. Já nas escolas, são 141 famílias, totalizando 555 pessoas.

Atualmente, a Prefeitura conta 10 escolas com abrigos, sendo Escola Municipal Álvaro, Escola Estadual Ilka Maria, Escola Estadual Alcimar Leitão, Escola Municipal Anice Janete, Escola Estadual João Paulo, Escola João Aguiar, Escola Maria Lucia, Escola Marina Vicente, Escola Chico Mendes e Escola Carlos Vasconcelos, além do Parque de Exposições.