Rio Juruá segue subindo em Cruzeiro do Sul e 20 famílias estão em abrigos; veja

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá segue subindo e amanheceu com 13,66 metros na medição das 06h deste domingo (3), segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ou seja, 66 centímetros acima da cota de transbordamento. Ao todo, 20 famílias já foram desabrigadas e estão em uma escola da Prefeitura.

Além disso, o Rio Acre, em Rio Branco (17,66 metros), em Capixaba (15,06 metros) e em Porto Acre (14,96 metros), também continua subindo. Por outro lado, o nível do manancial em Assis Brasil (4,98 metros), Brasiléia (11,13 metros), Xapuri (15,25 metros) e Epitaciolândia (11,13 metros), seguem em vazante.

Em relação à bacia do Rio Abunã, no município de Plácido de Castro, o nível do manancial transbordou e atingiu 12,60 metros.

Já sobre o Rio Purus, enquanto Sena Madureira segue subindo com 16,36 metros, Santa Rosa continua em vazante. O manancial marcou 8 metros, um metro a menos que a cota de

transbordo.

Na Bacia do Rio Tarauacá-Envira, Feijó segue em subida. No município, o manancial atingiu 13,24 metros, poucos metros de atingir a cota de transbordamento, que é de 14 metros. Já Tarauacá, continua vazando. Por lá, o rio amanheceu com 10,74 metros, ainda acima da cota de transbordamento.

Veja as informações completas: