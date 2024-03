Rondônia enfrenta risco de seca severa apesar da redução do El Niño, alerta da ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA) emitiu um novo alerta na segunda-feira (11), indicando que o estado de Rondônia permanece em risco de seca severa nos próximos meses, apesar da redução da intensidade do El Niño de forte para moderada.

O El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tende a se desenvolver entre abril e junho, atingindo o pico entre outubro e fevereiro. Apesar da redução da intensidade atual, os impactos da seca em Rondônia ainda são motivos de preocupação.

O fenômeno, em sua fase positiva, conhecida como El Niño Oscilação Sul (ENOS), tende a reforçar o calor no verão e amenizar o inverno, dificultando a formação de chuvas e contribuindo para períodos de seca.

De acordo com a ANA, a identificação de áreas com seca grave e extrema nos rios rondonienses no ano passado sugere que a escassez de água pode se agravar tanto em municípios de Rondônia quanto de Mato Grosso ao longo deste ano.

No rio Madeira, em fevereiro, as vazões naturais em Porto Velho (RO) foram de 70% da média de longo termo (MLT) do mês e, em março, atingiram cerca de 93% da média do mês nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Em fevereiro, as vazões naturais nas usinas de Serra da Mesa, Tucuruí e Belo Monte estão respectivamente em 98%, 76% e 66% da média para o mês. Do início de fevereiro até 4 de março, o armazenamento nos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) aumentou de 57,3% para 67,1%. No fim de fevereiro, os principais reservatórios do Nordeste ficaram praticamente estáveis e o volume total do conjunto de reservatórios atingiu 44%, com aumento de 3 pontos percentuais desde o fim de janeiro. Nove reservatórios regulados pela ANA ainda seguem em situação crítica.

Previsões apontam que até 2025 diversos municípios rondonienses poderão enfrentar dificuldades no fornecimento de água devido ao fenômeno do El Niño, que pode levar os reservatórios hídricos a um estado crítico.

Para lidar com esse risco iminente, a Companhia de Águas e Esgotos (Caerd) está em processo de ampliação da captação de água em estações de tratamento na capital e no interior. Nos próximos meses, está prevista a expansão da rede de distribuição em mais de 30 cidades. Os dados sobre a previsão de seca para Rondônia estão disponíveis no Painel El Niño 2023-2024 da ANA.