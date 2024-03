Rondônia tem a segunda maior renda per capita da região Norte; confira

O rendimento domiciliar per capita do Brasil foi de R$ 1.893 em 2023. Vai de R$ 945, no Maranhão, a R$ 3.357, no Distrito Federal. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado nesta 4ª feira (28.fev.2024).

O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total de moradores. São consideradas a renda de trabalho e outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.

A distância da renda per capita do Distrito Federal e do Maranhão é de R$ 255%. O distrito onde fica localizado Brasília tem rendimento 77% maior que a média nacional.

Os dados fazem parte da Pnad (Pesquisa Nacional de Amostras em Domicílio) Contínua. A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do FPE (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal).

RENDA EM 2023 O rendimento per capita avançou de R$ 1.625 em 2022 para R$ 1.893 no ano passado, em valores nominais, uma alta de 16,5%. A renda no Amapá aumentou de R$ 1.177 em 2022 para R$ 1.520 em 2023, um crescimento de 29,1%. Apesar disso, a renda no Estado ainda está R$ 373 abaixo da média nacional. O Sergipe teve o menor crescimento: passou de R$ 1.187 para R$ 1.218 –alta de 2,6%.

Segundo o IBGE, 3 Estados figuravam com menos de R$ 1.000 per capita em 2022 (Amazonas, Alagoas e Maranhão). Agora, somente o último. São Paulo (R$ 2.492), Rio de Janeiro (2.367), Rio Grande do Sul (2.304) e Santa Catarina (R$ 2.269) são os líderes no ranking de rendimento per capita.