Saerb diz que abastecimento de água deve ser normalizado até esta quarta na capital

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que o abastecimento de água na capital acreana deve ser reestabelecido até a próxima quarta-feira (13).

SAIBA MAIS: Saiba quais bairros estão com abastecimento de água comprometido após balsa da ETA ser arrastada

Em razão de um balseiro que atingiu e virou uma bomba de captação na ETA II, no dia 29 de fevereiro, quase bairros de Rio Branco estão com abastecimento de água comprometido.

Em nota, o Saerb explicou que o sistema ainda não foi normalizado por está passando por manutenções.

“O Saerb informa que o sistema ainda não normalizou por conta das manutenções. Ontem [segunda, 12], com a ajuda de 40 colaboradores, em parceria com a Emurb, foi realizado o serviço para desvirar a bomba da captação da ETA II, que virou na última terça-feira, 5. A previsão para normalizar o sistema da ETA II para que opere com capacidade total é até quarta-feira, 13. Estamos trabalhando dia e noite para tentar normalizar a situação de abastecimento na Capital”, diz a nota.

Pelo menos 40 colaboradores, em parceria com a Emurb, realizaram o serviço para desvirar a bomba. Apesar da normalização no abastecimento ser retomada nesta quarta, em alguns pontos da cidade o abastecimento pode demorar até cinco dias.