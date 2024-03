Saiba quanto o pênis de Wagner Santiago vai aumentar com harmonização

Wagner Santiago vai passar por uma nova harmonização peniana. O procedimento será feito menos de oito meses após o primeiro e visa aumentar, novamente, o pênis do ex-BBB.

O Metrópoles apurou que o pênis de Wagner Santiago vai ganhar mais 4 cm, em comprimento e diâmetro. E a diferença não vai ser apenas no volume da cueca do produtor de conteúdo adulto. Relatos afirmam que o formato influencia no prazer de forma positiva, tanto para a pessoa que fez, quanto para o parceiro(a).