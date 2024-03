Seduc abre mais de 2 mil vagas temporárias com salários acima de R$ 4 mil

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anuncia a abertura de mais de 2 mil vagas temporárias em todo o estado, com salários que ultrapassam R$ 4 mil. O processo seletivo, que se inicia nesta quarta-feira (6), oferece oportunidades para interessados em atuar na Rede Estadual de Educação.

As inscrições, essenciais para participação no processo, serão exclusivamente online e estarão disponíveis no site da Seduc até o dia 11 de março. Os contratos terão uma duração inicial de um ano, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

• Confira o Edital: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/29-2-2024-edital-n-27-2024-segep-gcp-abertura-processo-seletivo-simplificado-seduc-2024-professor-cuidador-interprete-libras/

As posições estão distribuídas em diversas escolas da Rede Estadual, com opções de horários tanto no período matutino quanto vespertino, ajustando-se às necessidades da demanda escolar.