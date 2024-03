Segundo estudo acadêmico, cesta básica da Semana Santa teve aumento de 14%

O Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal de Rondônia divulgou na tarde de terça feira (19), que houve um aumento significativo na cesta básica de Páscoa em comércios da Capital. Principalmente nos últimos dias que antecede a Semana Santa, uma data sagrada para os cristãos, onde a maior parte da alimentação é composta por pescados.

ITENS AVALIADOS NA PESQUISA

De acordo com a coordenação da pesquisa, o levantamento dos dados foi feito pela Unir entre os dias 11 e 15 de março. O professor que lidera a equipe de pesquisa, Jonas Cardoso, relatou que os preços subiram 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo que a batata puxou o aumento com mais de 70%. As verificações analisaram 12 produtos da cesta básica que inclui produtos mais consumidos durante a semana santa, tais como arroz, feijão, azeite, farinha, variados tipos de peixes, legumes, chocolates, até o vinho tinto, entre outros.