Selic a 10,75%aa: o que esperar para seus investimentos e planejamento financeiro?

Já era de se esperar a redução da taxa de juros Selic. Se você ainda não sabe porque estou afirmando isso precisa tomar mais doses financeiras.

No último dia 15 de março de 2024, o Banco Central definiu que para os próximos dias a taxa será de 10,75% ao ano, marcando um novo momento de transição para o cenário econômico brasileiro. De um lado, a queda gradual da taxa básica de juros indica controle da inflação e um ambiente mais propício ao crescimento. De outro, exige adaptação das pessoas para uma melhor diversificação das suas economias.

Dito isso, vejamos quais os impactos nos investimentos de renda fixa:

Tesouro Direto (produto financeiro emitido pelo Poder Público): opções de títulos prefixados e atrelados à Selic (como o Tesouro Selic) oferecem retornos menores. Já os títulos IPCA+ podem se tornar mais atrativos, especialmente com a expectativa de queda da inflação.

CDBs e outros títulos privados: a rentabilidade tende a diminuir, exigindo uma análise mais criteriosa dos investimentos em renda fixa.

Caderneta de poupança: a rentabilidade também cai e a opção do CDB de liquidez direta a partir de 100% CDI ou Tesouro Selic continuam sendo tão seguros quanto e com melhor rentabilidade.

E para quem almeja buscar crédito no mercado, quais os impactos da nova taxa?

Empréstimos e financiamentos: as taxas de juros tendem a cair, tornando o crédito mais acessível. É importante avaliar as condições de cada oferta e evitar comprometer-se com prestações muito altas. Além disso, se você já paga alguma linha de crédito com juros maiores pode ser uma oportunidade para solicitar portabilidade e pagar menos.

Cartões de crédito: o custo do crédito rotativo e dos juros por atraso também pode diminuir. No entanto, o uso consciente do cartão de crédito é fundamental para evitar endividamento.

Já pela ótica do planejamento financeiro recomendamos:

Diversificação: mais do que nunca, a diversificação dos investimentos é essencial para mitigar riscos e buscar retornos consistentes (acima da inflação).

Revisão de metas: com a mudança na Selic, é importante revisar as metas financeiras e ajustar o planejamento de acordo com as novas expectativas de rentabilidade.

Acompanhamento profissional: o suporte de um planejador financeiro pode ser crucial para navegar pelas mudanças do mercado e tomar decisões conscientes e personalizadas. Eu posso te ajudar!

A nova taxa Selic traz oportunidades e desafios para o planejamento financeiro. É fundamental manter-se atualizado sobre as mudanças no mercado e buscar orientação profissional para tomar decisões estratégicas e assertivas. Vejo você na próxima dose e para outras informações nos acompanhe também no Instagram @dosefinanceira ou pelo site www.dosefinanceira.com