Sem localizar acreanos fugitivos de Mossoró, PF indicia dois e prende outras sete pessoas

No 35º dia da infrutífera caçada aos acreanos Deibson Cabral e Rogério Mendonça, fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Polícia Federal anunciou, nesta quinta-feira (21), o indiciamento de duas pessoas por terem ajudado as dois fugitivos. A dupla teria dado auxílio aos criminosos fornecendo carro, abrigo, roupas e comida. Eles irão responder por favorecimento pessoal e organização criminosa.

Um dos indiciados é o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, de 38 anos. Ele escondeu os criminosos no terreno de sua residência por cerca de oito dias. Morador da zona rural de Baraúna (RN), o morador está preso desde 26 de fevereiro. Ele, ainda, teria recebido R$ 5 mil, de integrantes do Comando Vermelho para executar o plano.

O outro indiciado pertence à facção carioca e também teria prestado auxílio aos criminosos. Agora, o caso segue para o Ministério Público Federal (MPF), que pode denunciar os suspeitos à Justiça Federal.

Jornalistas que acompanham a cobertura das ações das forças de segurança na região de divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, no município de Baraúnas, onde os fugitivos teriam sido visto pela última vez, relatam um flagrante desconforto entre as forças federais e as estaduais, principalmente a Polícia Militar local. As dificuldades das relações entre as forças federais e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte ocorrem por suspeitas de que os militares estaduais foram subornados pelos fugitivos – pelo menos nas primeiras horas da fuga, já que a PMRN não agiu de imediato e só passou a trabalhar no caso com a chegada dos federias,

A Polícia Federal anunciou, também nesta quinta, que, no decorrer das investigações sobre a fuga de dois detentos, nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE) foram cumpridos contra possíveis envolvidos no fornecimento de apoio aos foragidos. Foi cumprido ainda um mandado de prisão temporária, medida pedida pela PF, em Mossoró. Ainda neste município, outra prisão foi efetuada em virtude de mandado em aberto.

Em uma das residências alvo das buscas (em Aquiraz), havia drogas, armamentos e munições. Houve uma prisão em flagrante. Foram apreendidos ainda telefones celulares e um veículo que, supostamente, teria sido utilizado no auxílio aos criminosos para fornecimento de armamento a ser empregado na fuga.

Além do inquérito policial, a cargo da PF, permanece em andamento a operação de recaptura, integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/MJSP), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte e Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, representada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.