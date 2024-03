Semana Santa: fiéis lotam Catedral para celebração da Paixão na Sexta-feira Santa; VEJA FOTOS

Os fiéis da igreja católica lotaram a Catedral Nossa Senhora de Nazaré para a Celebração da Paixão da Sexta-feira Santa, neste 29 de março.

Os católicos ouviram a liturgia da Paixão, que retrata a crucificação de Jesus Cristo. Em seguida, os fiéis devem se reunir em frente à Catedral para aguardar as demais paróquias de Rio Branco para participarem, juntas, da Procissão do Cristo Morto, que percorre as ruas de Rio Branco.

Veja as fotos exclusivas de Juan Diaz para o ContilNet: