Sérgio Reis se junta à campanha e pede doações para vítimas das enchentes no Acre; VÍDEO

Com quase 30 mil pessoas fora de suas casas nas 14 cidades em situação mais crítica, o Governo do Acre vem realizando a campanha “Juntos pelo Acre” em prol de doações e ajuda financeira a essas famílias. Quem se juntou à ação foi o cantor sertanejo Sérgio Reis, em vídeo compartilhado nesta quarta-feira (06).

“Vamos fazer doações, o que puder, com pouco que for, o Brasil é grande. Vamos nos unir. Porque o povo do Acre está passando por uma situação muito difícil. Nós, aqui, de São Paulo, quando vemos aquilo tudo alagado, as pessoas sem ter onde ficar, onde dormir. Muitas pessoas desabrigadas e as famílias sofrendo. Nós precisamos estar juntos com o Acre”, fala o cantor na gravação.

Às 9h da manhã desta terça-feira, o Rio Acre atingiu a cota de 17,89 metros, a segunda maior da história. A capital já registra a segunda maior cheia.

Os órgãos de Proteção e Defesa Civil do Estado avaliam que este já pode ser considerado o maior desastre ambiental do Acre, tendo em vista o número de cidades atingidas. 50 bairros foram afetados pelas alagações.

Veja o vídeo: