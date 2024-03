Sergio Souto faz poema sobre tragédia das enchentes no Acre: “Ora no sertão, ora em Veneza”

Um dos compositores mais conhecidos do estado do Acre, Sergio Souto, divulgou em suas redes sociais um poema sobre as recorrentes cheias do Rio Acre, que tem assolado a população acreana.

Sergio Souto é um instrumentista e compositor acreano, natural de Sena Madureira, município do qual ele compôs o hino.

Ele também é compositor de grandes sucessos, como Falsa Alegria e Minha Aldeia. Além de cantar com outros grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Fagner e Alceu Valença, Sergio Souto também participou de grandes festivais.

A capital acreana enfrentou neste ano de 2024 a segunda maior enchente de sua história, na qual o Rio Acre alcançou a marca de 17,89 metros.

Nos versos publicados em seu perfil no Facebook, Sergio fala sobre as constantes mudanças do manancial, que segundo ele, ora faz a cidade virar sertão, e em outros momentos, Veneza. Confira:

“O meu rio é surpreendentemente lindo

Todo ano ele mostra a sua pureza

Vez em quando também a sua rebeldia

Quando agridem a sua natureza.

Tudo fica muito belo na fotografia

Que tal mudar a cara dessa tal beleza

Difícil acreditar nessa dicotomia

De estar ora no sertão, ora em Veneza”.

Sergio Souto