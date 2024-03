Serviço Geológico Brasileiro diz que Rio Acre deve atingir 17,80 metros neste domingo; veja previsão

De acordo com o 19º Boletim de Alerta do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Acre, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), a previsão é de que na capital, o manancial continue subindo e atinja a cota de 17,80 metros ainda neste domingo (3).

Na medição das 09h, o Rio Acre já marcou 17,66 metros, igualando o nível da 3ª maior enchente da história de Rio Branco, de 1997.

“Este processo de subida pode durar mais alguns dias e levar a cheia em Rio Branco a ficar próxima das maiores cheias da história”, explicou o pesquisador em geociências Marcus Suassuna. Em 2015, a capital registrou a marca histórica de 18,35 m. No ano passado, foi registrado o segundo maior nível da história: 17,77 m.

Veja os dados de outros municípios segundo o boletim do SGB:

No município de Xapuri (AC), o rio recuou e atingiu a marca de 16,78 m – acima da cota de inundação. A cidade registrou a segunda maior marca da história na sexta-feira (1), atingindo 17,09 m. O maior nível foi observado em 2015: 18,24 m.

Em Brasiléia, o Rio Acre está na marca de 11,20 m, abaixo da cota de inundação, com tendência de descida. O município registrou a marca histórica de 15,62 m na quinta-feira (28).

Assis Brasil (AC) também está em processo de descida e atingiu a marca de 5,06 m. No domingo (25), o município alcançou a marca de 13,3 m – a segunda maior da história, ficando atrás apenas do registrado em 2012, que foi de 14,03 m.