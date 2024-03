Sicredi está no Top 5 de projeções econômicas do Banco Central

Pelo 7º ano seguido, o Sicredi está no ranking anual de projeções econômicas, divulgado pelo Banco Central. Desta vez, o Sicredi conquistou o 3º lugar em duas categorias – na projeção da Taxa de desocupação de médio prazo, com as projeções realizadas por sua área de Análise Econômica, e do IPCA Administrados de longo prazo, resultado obtido pela Asset, gestora de recursos da instituição.

Para o economista-chefe do Sicredi, André Nunes de Nunes, o resultado reforça a capacidade preditiva da instituição. “Realizamos um trabalho constante de análise do cenário macroeconômico, com dados de projeções que são um grande diferencial e nos auxiliam na gestão de recursos próprios e de nossos mais de 7,5 milhões de associados”, afirma.

O economista-chefe da Asset, Luiz Furlani, ainda complementa dizendo que “esse reconhecimento é resultado do trabalho de uma equipe altamente qualificada e de processos robustos na busca incessante por melhorias que favoreçam ainda mais os nossos associados, cooperativas e centrais do Sicredi”.

As projeções da Pesquisa Focus do Banco Central são feitas por mais de 170 instituições do mercado financeiro, como bancos, gestoras de recursos, consultorias e empresas do setor real, que possuem equipes especializadas para projetar as principais variáveis macroeconômicas.

O ranking anual é uma forma de incentivar o aprimoramento da capacidade preditiva e reconhecer o esforço analítico dos participantes da pesquisa. Seu sistema de classificação baseia-se no índice de acerto das projeções de curto, médio e longo prazos das instituições, como o Sicredi. Mensalmente também são divulgados os rankings Top 5 de curto prazo e, trimestralmente, os de médio prazo.

