Sicredi inaugura moderna agência em Cruzeiro do Sul no Acre

Em continuidade ao seu plano de expansão, o Sicredi inaugurou nesta segunda-feira, 11/03, a segunda agência na cidade de Cruzeiro do Sul-AC.

Localizada no shopping Copacabana, com uma estrutura moderna a instituição financeira cooperativa terá um foco em pessoa jurídica e irá auxiliar os empresários da região do Juruá na realização de seus sonhos e na prosperidade dos seus negócios. A abertura de mais um ponto de atendimento confirma o compromisso do Sicredi de estar cada vez mais próximo dos associados e de contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde está presente.

Com a inauguração de mais uma agência o Sicredi cumpre sua agenda de expansão no estado do Acre e visa levar os benefícios do cooperativismo de crédito para todas as regiões do estado, com o intuito de levar mais conforto e modernidade aos colaboradores e associados.

Considerada a segunda capital do estado, Cruzeiro do Sul abriga mais de 80.000 habitantes,concentra uma grande quantidade de empreendimentos, atraindo diversas empresas com foco no desenvolvimento do município.

“Queremos estar onde o povo está, a ideia é estarmos próximo das pessoas, nosso propósito é desenvolvermos cada vez mais esse círculo virtuoso para gerar um resultado positivo com os nossos associados e com a comunidade que atuamos, por isso convidamos as pessoas a conhecerem o modelo de cooperativismo de crédito para assim desenvolver cada vez mais a sua região”, afirma o presidente Eduardo Ferreira.

História de prosperidade

Com 121 anos de atuação, o Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. São mais de 7,5 milhões de associados no País. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, são mais de 2,6 mil agências e pontos de atendimento em operação em mais de 1,9 mil municípios. Em cerca de 200 cidades, o Sicredi é a única instituição financeira presente.

Com mais de R$ 232,2 bilhões em ativos, tem um patrimônio líquido de R$ 36,9 bilhões. Os depósitos totais somam R$ 221,2 bilhões e a carteira de crédito chega a R$ 206,5 bilhões, conforme dados de novembro de 2023. Possui vários prêmios e reconhecimentos, com destaque para o recente Ranking de Agentes Financeiros do BNDES que apontou o Sicredi como o principal agente financeiro na concessão de recursos do Banco em 2023.

Em 2022, o Sicredi registrou R$ 5,9 bilhões em Resultados em todo o País, aumento de 24% sobre o ano anterior. Parte desse valor voltou para os associados – diferencial das cooperativas de crédito -, proporcionalmente às suas movimentações.

Impacto positivo

A atuação do Sicredi beneficia não apenas os associados, mas reflete em toda a comunidade. Pesquisa realizada em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostra que o cooperativismo incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando o empreendedorismo local.

Outra pesquisa revela que a presença física de instituições financeiras contribui de maneira efetiva para a inclusão financeira das comunidades. O 4º estudo da série “Benefícios do Cooperativismo de Crédito” denominado “A Efetividade do Cooperativismo”, realizado pelo Sicredi com apoio do pesquisador Juliano Assunção, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que é especialista em Microeconomia Aplicada e Desenvolvimento Econômico, mostra que o comportamento dos associados muda quando passam a contar com uma agência em seu município.

Conforme a pesquisa, o uso médio de produtos cresce 25% em dois anos, quando comparado a associados ativos em municípios sem atendimento físico. Após cinco anos, cada associado passa a ser atendido com uma média de sete produtos financeiros.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 240 municípios e possui 311 agências, para o atendimento a mais de 1,152 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube