Sicredi incentiva o empreendedorismo e contribui para o empoderamento feminino

“Eu acredito que o melhor desafio para nós, mulheres empreendedoras, é superar o preconceito inicial em empreender e entrar no mercado estando em uma região como o Acre que é muito distante dos grandes centros”. A frase dita por Ingliti Rios (37), empreendedora e moradora de Rio Branco-AC, define a realidade das mulheres brasileiras que enxergam no empreendedorismo a possibilidade de ter a sua liberdade financeira.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT), no Brasil 41% do universo de donos de negócios são representados por mulheres. No Acre as mulheres tem se destacado cada vez mais no ramo empresarial e em busca de liberdade e melhorar a autoestima ao abrir um negócio.A fim de atender esse público o Sicredi, instituição financeira cooperativa, disponibiliza produtos e serviços financeiros com taxas e prazos justos, que auxiliam na prosperidade do negócio, e consequentemente contribui com o desenvolvimento local.

As irmãs Ingliti e Iana Rios sócias de uma indústria de água de coco na capital Acreana, relatam que o maior desafio em empreender é a discriminação alinhado a falta de recursos para aquisição de matéria-prima e equipamentos/utensílios. “Nós começamos oferendo o coco gelado nos semáforos, fomos muito discriminadas. As pessoas passavam na rua e perguntavam se a gente estava passando fome. Na verdade não viam o nosso trabalho como uma forma de empreender, de levar sustento para nossas famílias. Outra dificuldade foi a questão do nosso produto, ele é um produto muito perecível e a gente não possuia um incentivo na produção dele aqui na cidade, já que a nossa ideia sempre foi fazer girar a economia dentro do nosso próprio estado” complementa Inglite Rios.

Para a irmã e sócia, Iana Rios de Souza (31), é fundamental que as mulheres possam acreditar em seus sonhos e ir em busca de apoio em instituições financeiras sérias e comprometidas como foi o Sicredi. “Por mais difícil que seja a situação, prossiga. Nós passamos por momentos em que houve dias que chorávamos sentadas no chão, dizendo que não ia dar certo. No outro dia a gente acordava renovada e começava tudo de novo. Nós encontramos no Sicredi um apoio para o nosso desafio e nos surpreendemos, pois eles acreditaram na gente”.

Depois do Semáforo, agora as irmãs têm um próprio espaço para comecializar seus produtos. “Independente se você é conhecido ou não, é pequeno ou grande, quando o Sicredi entrou nas nossas vidas nós éramos apenas sonhadoras e hoje temos orgulho em mostrar o nosso espaço físico e estarmos dentro dos maiores supermercados do estado. Foi o Sicredi que abriu essas portas, porque existem inúmeras instituições financeiras, mas sempre vai ter aquela que vai pegar na tua mão e vai dizer ‘estamos aqui com você’ e o Sicredi tem sido assim nas nossas vidas”. Relata Iana Rios.

Para atender o público empresarial, o Sicredi dispõe de diversos produtos e serviços financeiros, como a máquina de cartão e emissão de boletos, pix gratuito para pagar e receber, além do apoio com a conta corrente PJ, crédito, produtos de investimentos, previdência empresarial, consórcios e seguros.

O gerente de agência Stony Vittorazzi, que apoiou as empreendedoras no inicio reforça que a instituição tem missão de apoiar o desenvolvimento local. “Fico muito feliz em ver o crescimento da empresa delas, aplicamos um apoio financeiro, consultoria e a empresa vem crescendo, eles vem empregando mais pessoas, melhorando a qualidade de vida delas e estão sendo um case de sucesso no estado, assim vamos seguindo com nosso propósito que é ‘construir juntos uma sociedade mais próspera’, com o público feminino não seria diferente. Cada vez mais as mulheres têm entrado no mercado como donas de seu próprio negócio, e nós temos orgulho de dizer que fazemos parte desse movimento, apoiando-as de diversas maneiras, seja na disponibilização de produtos e serviços financeiros ou por meio de cursos e palestras de educação financeira”, destaca.

Além do crédito

A atuação da instituição em apoio ao negócio das empreendedoras vai além do crédito. Por meio de projetos e programas, o Sicredi proporciona às mulheres cursos e palestras de educação financeira que as auxiliam a tocar o negócio.

Curso gratuito no Sicredi

Lançado no ano passado, o Sicredi disponibiliza o Curso Mulher Empreendedora, online e totalmente gratuito na plataforma Sicredi na Comunidade. A qualificação é indicada para mulheres associadas e não-associadas, que buscam aprimorar as habilidades e competências relativas ao tema, e auxilia na criação e expansão de seus negócios. Para participar basta acessar www.sicredi.com.br/nacomunidade.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 240 municípios e possui 311 agências, para o atendimento a mais de 1,152 milhão de associados.

