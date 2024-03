Sicredi realiza a doação de R$ 100 mil em donativos para famílias atingidas pela enchente

Em um gesto de solidariedade e compromisso com a comunidade, a Sicredi Biomas anunciou a doação de R$ 100 mil em donativos para as famílias afetadas pela recente enchente no Acre e no Amazonas. Esta iniciativa faz parte do Fundo Social da Cooperativa que destina recursos financeiros para projetos e ações sociais que tragam benefícios diretos para as comunidades, reforçando seu papel ativo na melhoria da qualidade de vida nas regiões onde atua.

O Fundo Social do Sicredi disponibiliza um montante significativo para investimentos em projetos locais. Em 2023, foram disponibilizados quase 2 milhões de reais, dos quais cerca de 1,5 milhão foram destinados a apoiar 99 entidades diferentes. O comprometimento da Sicredi Biomas está em destinar 5% do resultado financeiro para o Fundo Social que reflete em impacto positivo em diversas áreas da comunidade em que atua.

Para a gerente da agência Bosque, em Rio Branco-AC, Vanessa Miranda, a decisão de escolha na doação partiu das necessidades mais básicas das famílias atingidas pela enchente que são alimentos, materiais de higiene e água mineral. “Uma alegria para nós do Sicredi poder aplicar nossas premissas de que onde tem cooperativismo todos ganham e com o Fundo Social é assim, temos a oportunidade de apoiar as nossas pessoas e a economia local. Estamos fazendo um levantamento junto as autoridades locais para mapear pontos cruciais para realizarmos as entregas e chegarmos as pessoas atingidas” pontua a gerente.

O Sicredi possui um profundo comprometimento com seus valores de cooperação e interação com a comunidade, reforçando com essa ação seu papel vital na promoção do bem-estar social e no apoio às populações em tempos de necessidade. Este ato não apenas evidencia a solidariedade da Sicredi Biomas com as vítimas das enchentes, mas também reafirma seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da comunidade em que atua e a sua responsabilidade social.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 240 municípios e possui 311 agências, para o atendimento a mais de 1,152 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube