Sitiantes encurralaram assaltantes após arrastão; um é morto e outro fica ferido

No final da tarde desta segunda-feira (11), sitiantes encurralaram bandidos após um arrastão em uma residência na linha do Rio Preto, zona rural do município de Candeias do Jamari/RO. Um foi morto e o outro ferido.

Segundo informações, eram cerca de três bandidos, que teriam feito um furto em uma casa na localidade, onde pegaram vários objetos do imóvel e depois saíram em fuga.

Os moradores da região, que ficaram sabendo que os bandidos estavam tentando fazer outro furto nas imediações, se reuniram e foram atrás dos suspeitos. Quando encontraram, os sitiantes fizeram justiça com as próprias mãos, sendo que um foi morto a tiros e outro ficou baleado. O terceiro corrido, se escondendo em uma área de mata.

Rapidamente a Polícia Militar chegou no local e não encontrou ninguém, apenas as testemunhas e vítimas do furto. Os policiais verificaram que um dos assaltantes estava morto e outro baleado. O ferido foi socorrido para o hospital de Candeias e a perícia criminal da capital fez o registro da ocorrência.