Six Invitational 2024: w7m vira contra FaZe e é campeã mundial

No último domingo, dia 25, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebeu a final do Six Invitational 2024, o mundial de Rainbow Six Siege, onde a w7m virou a série melhor de cinco (md5) contra a FaZe em uma decisão histórica entre lines brasileiras. Com emoção até o último round, o time de HerdsZ finalmente foi campeão mundial de R6 depois de um vice na última edição e de conquistar os dois últimos Majors.

Além do título, a w7m embolsou U$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões na cotação atual) na última competição da line atuando pelos Touros.

Na segunda final brasileira de um mundial desde o título da NiP em 2021 em cima da Liquid, a torcida presente Ginásio do Ibirapuera pôde acompanhar de perto uma das narrativas mais impressionantes do cenário. Pelo contexto das duas classificações, w7m e FaZe chegaram com moral na decisão, mas foi a FaZe que entrou no jogo primeiro.

Na primeira partida da melhor de cinco, em Oregon, o time passou o carro no ataque e fechou o placar do jogo em 7 a 1. No banco, segundo mapa, a w7m empatou a série com a vitória por 7 a 5. O terceiro mapa colocou novamente a FaZe na frente da série, com um 7 a 5 na Torre.

Com 2 a 1 no placar geral, a FaZe teve duas chances de fechar a série, mas voltou a perder na Fronteira por 7 a 4, deixando tudo para a última rodada, no Laboratório. À essa altura, o Ginásio do Ibirapuera já estava pegando fogo, com gritos da torcida a cada eliminação.

No último mapa, a FaZe começou avassaladora, abrindo cinco pontos de vantagem antes do primeiro da w7m. Mas no embalo do grito de “eu acredito” da torcida, os Touros emplacaram uma série de vitórias que não só levou o jogo para o Overtime, como trouxe o título aos jogadores da w7m duas rodadas depois.

Além de uma final entre brasileiros e ainda sediada em São Paulo, outro elemento marcou esta edição do mundial: Felipe “nade” e Thiago “handyy”, irmãos gêmeos que se enfrentaram na final representando a w7m e FaZe, respectivamente. Após a conquista do título pela w7m, nade deu uma volta com handyy pelo palco do mundial, que foi aclamado por toda torcida presente.

A campanha da w7m no Six Invitational 2024 foi heroica. O time se classificou para os Playoffs na segunda colocação do Grupo C na primeira etapa do mundial depois de vencer três partidas e perder apenas uma (1-2-1-0, uma vitória perfeita de 2 a 0 contra a M80, duas pelo placar de 2 a 1 contra Bleed e Liquid, e uma derrota para a Virtus.Pro).

Nos Playoffs de eliminação dupla, os Touros estrearam na Chave Superior com uma derrota por 2 a 1 para a Wolves e caíram para a Lower Bracket. A partir daí, o time de Kheyze só venceu e emplacou uma sequência em cima da FearX (2 a 0), Ninjas in Pyjamas (2 a 0), Spacestation (2 a 1), Soniqs (2 a 0), G2 (2 a 0) e por fim, na final da Chave Inferior, a equipe bateu a Virtus.pro, no embalo da torcida que empurrou o time no último Overtime da série.

O resultado deu aos brasileiros a vaga na final do Invitational e trouxe a eliminação do único time que venceu a w7m na Fase de Grupos.

A FaZe, por outro lado, traçou um caminho mais curto para a decisão do mundial. O time de Handyy jogou no Grupo B da primeira fase e também se classificou em segundo lugar. Mas diferente dos atuais campeões, a FaZe conseguiu se manter na Chave Superior com vitórias expressivas em cima da G2 (2 a 1), Soniqs (2 a 0) e da Virtus.pro (2 a 0), na final da chave.

Após o vice do ano passado e dois Majors, o título de campeão mundial encerra a trajetória da line pela w7m, que será descontinuada.