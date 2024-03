Steam: veja 25 jogos em promoção com até 95% de desconto

Ei, psiu, você aí! É, você, PC Gamer! Tá na hora de dar uma olhadinha em alguns dos melhores jogos para PC com desconto na Steam! Venha dar uma conferida na nossa seleção com grandes jogos para PC disponíveis na loja da Valve — e já adiantamos que só tem jogão bem baratinho, com até 95% de desconto.

Entre as principais ofertas da Steam nesta semana temos vários títulos da EA, como Star Wars Jedi: Survivor, uma porção de games das franquias Need For Speed e Battlefield, além do remake de Dead Space. Além disso, também são destaque Scarlet Nexus, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered e The Vagrant, que está custando apenas R$ 2,75.

Jogos para PC com desconto para comprar na Steam

A seguir, você confere a nossa seleção de ofertas com 25 jogos para PC em promoção na Steam com grandes descontos, então aproveite para economizar bastante enquanto os títulos não retornam aos seus preços regulares:

Não se esqueça de que as promoções da Steam são sempre por tempo limitado! É melhor aproveitar os descontos e preços reduzidos antes que os valores voltem a subir. E se quiser garantir ainda mais economia no futuro, fique de olho no calendário de ofertas da Steam!

Uma ótima dica para quem quer economizar ainda mais em jogos da Steam é dar uma olhada no site da Nuuvem. Lá é possível encontrar uma boa seleção de jogos para PC para comprar com desconto e resgatar na Steam.

Na Nuuvem você ainda pode adicionar vários games no carrinho e parcelar a compra em até 4x sem juros no PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito e ainda receber cashback no final da compra. Depois é só acessar sua conta, copiar os códigos e resgatar na Steam!

E aí, animou de pegar algum dos jogos em promoção na Steam? Conta pra gente nas redes sociais do Voxel!