The Sims 4: como resgatar o pacote Diversão no Quintal de graça

The Sims 4 está com um novo pacote de itens disponível para baixar de graça: o Diversão no Quintal. A oferta pode ser aproveitada pelos fãs da série até o dia 13 de abril no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, via Steam.

O pack dá ao jogador mais opções de decoração focadas no jardim, como churrasqueira, enfeites, entre outros, além de roupas casuais para seus personagens, permitindo uma nova experiência de socialização no game.

Veja, a seguir, como baixar o pacote Diversão no Quintal de graça para usar no seu The Sims 4.

Como baixar o pacote Diversão no Quintal de graça no PlayStation

Passo 1. Acesse o site da PS Store, busque por “The Sims 4 Coisas de Quintal PS4”;

Passo 2. Clique em “Adicionar à biblioteca” no botão em laranja para resgatar o pacote em sua conta e baixá-lo em seu The Sims 4. Como baixar o pacote Diversão no Quintal de graça no Xbox