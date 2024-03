Tragédia: trabalhador tem cabeça esmagada por carreta em avenida de Rio Branco

Uma tragédia foi registrada na noite desta terça-feira (5) na Avenida da Sobral, em Rio Branco (AC).Um trabalhador, identificado como Valdemir Ferreira Gomes, de 55 anos, teve seu crânio esmagado por uma carreta em um acidente na capital.

Valdemir, morador do bairro Vila Acre, estava a caminho do trabalho, localizado no bairro Distrito Industrial. O trajeto que ele costumava fazer diariamente envolvia o uso da bicicleta pela Via Verde. No entanto, ao tentar atravessar a rotatória que dá acesso à estrada Transacreana, uma carreta que seguia na mesma direção convergiu à direita para entrar na Avenida Sobral. Infelizmente, o motorista não percebeu a presença do ciclista e passou por cima de seu corpo, resultando na morte instantânea de Valdemir, cujo crânio foi esmagado no impacto.

Populares que testemunharam o terrível incidente prontamente acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado chegou rapidamente ao local, mas devido à gravidade dos ferimentos, nada pôde ser feito para salvar a vida de Valdemir.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local para isolar a área e permitir os trabalhos periciais. O motorista da carreta permaneceu no local, submeteu-se ao teste do bafômetro, que deu negativo para álcool no sangue, e cooperou plenamente com as autoridades policiais, prestando todos os esclarecimentos necessários.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo de Valdemir foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.