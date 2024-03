TRE do Amazonas volta atrás e livra acreano Silas Câmara da cassação de mandato

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) reviu e voltou atrás na decisão de cassação do mandato do deputado federal Silas Câmara, acreano de Senador Guiomard e eleito pelo Amazonas há vários mandatos. Filiado ao Republicanos, Silas Camara, que é marido da deputada federal Antonia Lucia (Republicanos-Ac), havia sido casado em janeiro deste ano por quatro votos a dois num colegiado de sete membros no qual o presidente só vota em caso de empate.

SAIBA MAIS: TRE forma maioria para cassar mandato de Silas Câmara, marido de Antônia Lúcia

No entanto, a defesa do parlamentar recorreu da decisão e, na sexta-feira (22), o parlamentar obteve votação favorável e já não mais corre o risco de perder o mandato.

O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do deputado acusando-o de gastos irregulares na ordem de R$ 400 mil no aluguel de avião durante a campanha de 2022. De acordo com a decisão publicada em acórdão do TRE-AM neste sábado (23), a defesa de Câmara conseguiu provar que o aluguel da aeronave por aquele valor envolvia vários outros candidatos por sua coligação.

Além de parlamentar, Silas Câmara é pastor e dirigente da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas.