Trecho da BR-364 cede e deixa tráfego parcialmente comprometido na região de Tarauacá; veja

Um trecho crítico da BR-364, próximo às Comunidades Boto e Taquari, em Tarauacá, tornou-se motivo de grande preocupação neste domingo (10) para os condutores locais. O desmoronamento parcial da estrada sugere um perigo iminente de ruptura, potencialmente dividindo a rodovia ao meio e interrompendo completamente o tráfego na região.

Segundo relatos dos condutores que ainda transitam pela área afetada, a ausência de sinalização adequada agrava ainda mais a situação, aumentando o risco de acidentes graves. Um vídeo obtido pelo jornal Extra do Acre, do jornalista Gilson Amorim, mostra a ruptura parcial do trecho da BR-364, localizada em Tarauacá.