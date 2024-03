Treinamento de equipes e ampliação do acesso a canais reduzem a quantidade de reclamações, diz Energisa

Na semana do consumidor, a Energisa contabiliza a redução de quase 60% na quantidade de reclamações atendidas via Ouvidoria. Em 2019, quando a empresa chegou ao Acre, o setor chegou a receber 756 reclamações, mas em 2023 esse número reduziu para 307.

A Energisa também tem uma parceria com o Procon e recebe demandas vinda dos clientes. Os números apontam que em 2019 foram 1.595 reclamações, 88% delas eram improcedentes. Enquanto em 2023, foram 699 reclamações e 10% eram procedentes.

A redução de mais de 56% nas reclamações vindas do Procon e dos demais canais de atendimento é reflexo dos treinamentos realizados para as equipes que lidam diretamente com os clientes, além da ampliação dos canais de atendimento digital.

A gerente de gestão da Energisa Acre, Cláudia Kouri, ressalta, inclusive, que neste final de semana ocorre mais uma edição do Fórum Linha de Frente, com a presença do consultor Mauro Romero.

“O objetivo do Fórum é promover treinamento voltado para leituristas, eletricistas e atendentes com o objetivo de melhorar a satisfação dos nossos clientes. A excelência no atendimento ao cliente norteia as ações da empresa”, destacou a gerente.

A concessionária também atende o cliente na plataforma do Consumidor.gov, que apresentou o índice de 85,6% na solução das demandas do consumidor em 2023.

A Energisa Acre tem investido na digitalização dos serviços para oferecer mais comodidade aos 289 mil clientes atendidos pela distribuidora. Em 2023, quase 90% dos clientes acessaram os serviços por meio dos canais digitais, totalizando mais de 3 milhões de atendimentos.

No ranking dos canais mais acessados na Energisa Acre, o aplicativo Energisa On lidera com mais de 1 milhão de acessos. O aplicativo está disponível gratuitamente para as versões IOS e Android e permite acessar diversos serviços diretamente do celular. Além do Energisa On, os clientes também podem consultar os serviços pela Agência Digital https://servicos.energisa.com. br/ ou pela Gisa www.gisa.energisa.com.br.

A Energisa Acre este ano realizará investimentos de cerca de R$ 600 milhões na área de concessão da distribuidora. O foco dos investimentos será em ações de ampliação de acesso à energia elétrica, além iniciativas que visam a qualidade do fornecimento de energia e dos serviços aos clientes acreanos.

Canais de Atendimento

Site: servicos.energisa.com.br

Gisa: www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 647 7196