Três homens são presos acusados de matar indígena no interior do Acre

Quatro meses após o ocorrido, a Polícia Civil de Sena Madureira consegue dar uma resposta sobre a morte do indígena Joel Saldanha Jaminawa, ocorrido no bairro Segundo Distrito. Nesta quinta-feira (7) foram cumpridos pelos agentes três mandados de prisão expedidos pela justiça local.

Na região do Segundo Distrito, foram presos Edvan Barbosa de Santana e Ronaldo da Cruz Santana, conhecido pela alcunha de “Maná”. O outro mandado foi executado dentro do presídio Evaristo de Moraes em desfavor do reeducando Francisco Adriano da Silva Ponte.

Edvan e “Maná” foram conduzidos de imediato para a Unidade de Segurança para os procedimentos de praxe. Após audiência de custódia, serão levados para o presídio Evaristo de Moraes.

A morte de Joel Saldanha ocorreu na noite de domingo, 5 de novembro de 2023. Após o registro de uma troca de tiros, ele foi encontrado caído em uma das ruas do Segundo Distrito. Para a polícia, o caso está elucidado.