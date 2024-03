A TV Brasil anunciou, através de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), que transmitirá o Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio começará na próxima sexta-feira (15/3) e tem duração até 22 de setembro.

Além do Brasileirão Feminino, Paulo Pimenta também confirmou que o canal contará com a transmissão da Série D do Brasileirão e revelou que faltam detalhes para a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) também adquirir direitos de outros esportes femininos, como: vôlei, basquete, handebol e atletismo.

Brasileirão Feminimo

O grande vencedor da temporada passada foi o Corinthians, que derrotou a Ferroviária por um placar agregado de 2 x 1. Cordinali e Tamires marcaram os gols do Alvinegro. Mylena fez o da Locomotiva.

Além de atual campeão, o Timão é também quem mais vezes conquistou o torneio, com cinco. Na sequência vem a Ferroviária, com dois títulos.

Confira tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino:

Sexta (15/3):

Santos x Real Brasília, 19h

Ferroviária x Botafogo, 19h

Palmeiras x Flamengo, 21h30

Sábado (16/3):

Fluminense x Atlético-MG, 15h

Kindermann x Bragantino, 15h

Cruzeiro x São Paulo, 16h

América-MG x Internacional, 16h

Segunda (18/3):

Grêmio x Corinthians, 20h