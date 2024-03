Ulysses destina emenda de R$ 1 milhão para construção de pontos de ônibus na BR-317 e Transacreana

O deputado Coronel Ulysses (União–AC) entregou nesta segunda-feira (18) uma caminhonete L200 Triton GLS, 2.4, modelo 2023/2024, tração 4×4, à Agência Reguladora de Serviços do Estado do Acre (AGEAC). A entrega do veículo é fruto de emenda de Ulysses no valor de R$ 250 mil ao órgão regulador.

Além de garantir a compra do veículo, Ulysses também destinou mais R$ 1.050.000,00 por meio de emenda de bancada para o órgão. O dinheiro será utilizado na construção de 15 pontos (paradas) de ônibus ao longo das rodovias BR-317, no trecho Rio Branco-Assis Brasil, e AC-090 (Transacreana). Os recursos são do orçamento do Ministério do Turismo.

“Nossa ação é no sentido de assegurar conforto e mais dignidade às pessoas que trafegam nessas rodovias”, explica Ulysses, acrescentando que, em Brasília, tem colocado a estrutura de seu gabinete para garantir recursos para obras essenciais ao desenvolvimento do Acre e ao bem-estar de sua gente.

Durante a entrega da caminhonete, o presidente da AGEAC Luís Almir Brandão, afirmou que o deputado Coronel Ulysses tem sido um parceiro importante para alavancar as atividades da agência reguladora. De acordo com Brandão, as emendas alocadas para a agência refletem o compromisso do deputado no sentido de impulsionar o desenvolvimento e o crescimento socioeconômico do Acre. Ele ainda destacou que a caminhonete entregue nesta segunda-feira ajudará a AGEAC no reforço da fiscalização nos municípios acreanos.

De acordo com Brandão, o veículo será utilizado nas atividades da gestão administrativa da agência, bem como fiscalizações no interior do estado. “Louvamos a atitude do Coronel Ulysses, não apenas por destinar recursos para a compra do veículo, mas, também, por seu empenho pessoal em atender os pleitos formulados pela agência a seu gabinete”, ressaltou. Ainda segundo Brandão, o apoio e a parceira com o deputado Coronel Ulysses é essencial e estratégico para o fortalecimento da agência reguladora acreana.