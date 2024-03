Segundo o Fenômeno, Bellingham possui qualidades que permitem uma comparação com Zinedine Zidane, outro grande ídolo da história do Real Madrid.

“Estava assistindo a alguns jogos no estádio Bernabéu e procurava o Bellingham. Ele me surpreendeu muito com sua qualidade. Pela velocidade com que ele corre para a área, dá para perceber que ele quer fazer gols o tempo todo. Ele me lembra um pouco Zinedine Zidane com sua qualidade”, destacou.

Ronaldo ainda comentou sobre a possível chegada de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O atacante francês está em reta final de contrato com a equipe e não pretende renovar seu vínculo. O destino mais provável do jogador é justamente o Real Madrid. Para Ronaldo Fenômeno, a ida de Mbappé para o time merengue pode confirmar seus status como melhor jogador do mundo.

“Temos que esperar até que seja oficial antes de falar sobre isso em detalhes, mas todos estão entusiasmados com Kylian Mbappé em Madrid. Ele é um jogador incrível. Ele será um dos melhores jogadores do momento. Acho que será uma escolha muito boa para ele se for para o Real Madrid. Acho que ele finalmente ganhará a Bola de Ouro se for para o Real”, opinou.

Ronaldo Fenômeno jogou pelo Real Madrid entre 2002 e 2007, sendo a equipe pela qual Ronaldo mais atuou em sua carreira. Ao todo, o ex-atacante disputou 177 partidas, marcando 103 gols e dando 35 assistências.