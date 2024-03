Vazante lenta: nível do Rio Acre baixa um centímetro em 3 horas, diz Defesa Civil

O Rio Acre deu nova sinal de vazante, de acordo com a medição realizada às 12h, nesta quarta-feira (6), atingido a marca de 17,88 metros. A diminuição registrada foi de 1 centímetro em três horas, visto que às 9h, o régua marcava 17,89 metros.

São 50 bairros atingidos na capital acreana, além de mais de 20 comunidades rurais afetadas. Mais de 2 mil famílias estão em abrigos e pelo menos 70 mil pessoas já foram afetadas.

A capital já registra a segunda maior cheia da história. Os órgãos de Proteção e Defesa Civil do Estado avaliam que este já pode ser considerado o maior desastre ambiental do Acre, tendo em vista o número de cidades atingidas. Das 22 cidades, 19 estão em emergência, o que configura 86% do estado.

Com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) nas 14 cidades mais críticas, há 100 abrigos públicos atendendo 10.247 pessoas desabrigadas. Ainda há 17.672 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 12.000 pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.