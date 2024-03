O nível do Rio Acre continua baixando em Rio Branco, segundo a medição da Defesa Civil Municipal, que mediu 13,57 metros na manhã desta segunda-feira (11), às 9h. No início da manhã desta segunda-feira, na medição das 6h, o manancial estava com 13,80 metros, saindo da cota de transbordamento, que é de 14m.

Isso significa que teve uma redução de 23 centímetros em três horas. O rio também está próximo de sair da cota de alerta, que é 13,50 metros.