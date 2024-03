Nível do Rio Acre continua baixando e diminui mais de 10 cm em três horas; veja medição

O Rio Acre segue baixando na capital acreana, de acordo com a medição das 15 horas desta sexta-feira (8). O nível do rio baixou 13 centímetros e a régua marcou 16,82 metros.

Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.147 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos. No Parque de Exposições, 896 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.080 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.