Veja a data e a lista completa dos celulares que vão ficar sem WhatsApp

A partir do dia 31 de março (domingo) deste ano, os donos de celulares de fabricações mais antigas não poderão mais usar o mensageiro WhatsApp para se comunicar.

O aplicativo de mensagens será descontinuado para alguns aparelhos.

De acordo com informe da Meta, o fim do suporte de segurança e atualizações necessárias será iniciado por conta da idade avançada de alguns dispositivos.

Com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp, para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais moderno.

A companhia assegurou que todos os donos de celulares afetados pela mudança foram avisados.

De acordo com a Meta, em seu site, dispositivos com Android5 Lollipop ou inferior, como Android 4.1 terão problemas de compatibilidade por conta da exigência de recursos de softwares mais sofisticados para o bom funcionamento.

Veja agora os celulares que ficarão sem WhatsApp no ​​dia 31 de março

Samsung Galaxy Núcleo

Samsung Galaxy Tendência Lite

Samsung Galaxy Ás 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Tendência II

Capa Samsung Galaxy X 2.

LG Optimus L3 II Duplo

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Duplo

LG Optimus L7 duplo

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG promulgar

LG Lúcido 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Companheiro

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

Grande memorando da ZTE

Faea F1THL W8

Wiko Cink Cinco

Winko Noite Negra

Archos 53 Platina

Veja agora os sistemas operacionais que ficarão sem WhatsApp no ​​dia 31 de março

Android 1.0

Android 2.1

Android 2.3

Android 3.0

Android 4.0

Android 4.1

Android 4.4

Android 5.0

iOS 7

iOS 8

iOS 9

iOS 10

iOS 11

iOS 12