Veja o horóscopo para todos os signos nesta quarta

O que precisa ficar para trás para que certas coisas se renovem na sua vida? E quanto às pessoas, será que há alguém que também precisa abrir espaço para que você possa avançar, sem medo, em alguma direção? Nesta quarta-feira, dia 6, a Lua Minguante está tão reflexiva quanto ousada.

Transitando entre os signos de Capricórnio e Aquário, a rainha da noite, já bem pouco iluminada, evidencia quais companhias contribuem para a construção de um futuro diferente. Pois, como o dito popular do “diga com quem tu andas e direi quem és” tende a reforçar, as companhias, boas ou más, podem influenciar, sim, muita coisa na vida de alguém.

Em harmonia com Urano, Mercúrio e Netuno, o nosso satélite natural cobrirá os últimos graus do signo mais conservador, Capricórnio, para depois adentrar os domínios de Aquário, o mais revolucionário do zodíaco. Nesses dois signos, o regente Saturno manifesta facetas quase paradoxais do seu simbolismo, sempre tão atrelado à organização – ou desorganização – social.

No meio do caminho, ainda tem um encontro poderoso com o pequeno notável da astrologia e mais popular planeta anão da astronomia: Plutão. Com esse combo simbolicamente tão forte, somado à temporada pisciana do Sol, aos poucos se afastando de Saturno, o astral pede mais compreensão e acolhimento. Na prática, isso significa apoio das pessoas mais importantes e próximas.

Como todo ser humano acaba recebendo influências do meio social no qual está inserido, vale aproveitar a fase lunar e astral reflexivos para perceber aqueles que são verdadeiros ao dizer que torcem por você. E também aqueles que têm uma mentalidade aberta a apoiar você na sua visão de mundo e projetos pessoais.

Afinal, é preciso cercar-se de quem realmente agrega. Caso contrário, é necessário saber deixar ir e partir para novos desafios!

Observe: com pouco mais de 10% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste pouco antes das 3h da madrugada da quinta-feira, dia 7. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Áries: cerque-se de gente que eleve os seus ânimos, ariano. Há muito o que fazer, então esteja pronto para agir.

Touro: planeje-se, taurino. É hora de pensar no futuro e buscar a melhor forma de concretizar os seus sonhos.

Gêmeos: aja de forma consciente, mas sem abrir mão da intuição, geminiano. É preciso estar aberto a novas experiências.

Câncer: vença seus medos, canceriano. O céu pede mais calma e, ao mesmo tempo, vontade de fazer diferente.

Leão: exerça a empatia e esteja aberto a ouvir, leonino. É preciso mostrar sua habilidade para dialogar e mediar conflitos.

Virgem: esteja preparado para lidar com as questões do dia a dia, virginiano. É importante tornar a sua rotina mais leve e saudável.

Libra: use o seu poder de persuasão de maneira bem pensada, libriano. É preciso convencer as pessoas para mostrar o que você tem de melhor.

Escorpião: olhe para dentro, escorpiano. É preciso estar bem com você mesmo para encarar o que está por vir.

Sagitário: seja sensível e, ao mesmo tempo, firme nas suas palavras, sagitariano. É preciso encontrar o melhor caminho para as suas trocas intelectuais.

Capricórnio: tenha senso de prioridade para guiar os seus passos, capricorniano. É hora de você semear pensando no futuro.

Aquário: use a intuição a seu favor, aquariano. O seu carisma está em alta, mas também é preciso saber selecionar bem as suas interações sociais.

Peixes: você está em clima de introspecção, pisciano. Procure cuidar da sua saúde mental e bem estar em um nível amplo.