VÍDEO: Baixada da Sobral fica ilhada em meio à enchente e inundação de córregos

A regional da Baixada da Sobral, que abrange dezenas de bairros e milhares de moradores se encontra totalmente ilhada em meio à enchente do Rio Acre. Os principais córregos da região estão represados pelas águas do manancial e já alagam vários pontos.

As principais saídas dos bairros da região estão tomadas pelas águas, fazendo com que os moradores fiquem ilhados. O bairro Ayrton Senna tem sido um dos mais afetados pela enchente, deixando famílias desabrigadas e desalojadas.

Na ladeira do Bola Preta, estrada da Sobral, principal via de acesso de todos os bairros da região ao Centro da Cidade, já está interditada devido ao alto volume de água que cobriu a pista.

Outro ponto que está coberto pelas águas é a região conhecida como quatro bocas, que seria outra opção de saída dos bairros da Baixada ao shopping e Centro. Veja o vídeo:

Na outra extremidade da Estrada da Sobral, no ponto conhecido como V, que dá acesso ao Ceasa, Via Verde e estada da Floresta, as águas também já cobriram a pista e os veículos estão trafegando em meio à alagação, como única alternativa de saída para acessar o restante da cidade. Veja: