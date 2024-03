VÍDEO: Bocalom ajuda trabalhadores a lavar escola que ficou coberta por lama após vazante

O nível do Rio Acre tem apresentado vazante há, pelo menos, dois dias. Com a diminuição do nível do manancial, as ruas próximo ao Calçadão da Gameleira, que estavam tomadas pelas águas, já começaram a ser liberadas para tráfego de veículos. Com a vazante, as ruas, desta vez, tomadas pela lama deixada pelas águas do Rio Acre.

Nesta sexta-feira (8), a Rua Vinte e Quatro de Janeiro, que dá acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco pela Ponte Juscelino Kubitschek, já está sem água, foi liberada, mas há muita lama no local. Com a equipe da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ajudou na limpeza da calçada da Escola Maria Angélica. “As águas estão baixando. Já começamos a limpeza!”, disse o prefeito.

Além da Rua Vinte e Quatro de Janeiro, a rua do Calçadão da Gameleira e as ruas ao redor também já foram liberadas.

