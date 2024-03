Um incêndio na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, localizada no bairro Sobral, ocorreu na tarde deste sábado (23).

Na situação, dois caminhões pegaram fogo, e uma explosão foi relatada, deixando pessoas que estavam no local apreensivas. Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o incêndio começou em um veículo e depois iniciou no segundo caminhão. Os Bombeiros foram chamados para conter as chamas.

Veja o vídeo abaixo: