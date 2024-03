Vídeo: carreta derrama óleo diesel em ruas em cidade no interior do Acre

No final da manhã deste domingo (24), um incidente preocupante chamou a atenção dos moradores de Epitaciolândia, município localizado no interior do Acre. Uma carreta de origem boliviana foi flagrada pelo circuito interno de segurança de um estabelecimento, derramando óleo diesel enquanto percorria as ruas principais da cidade.

Segundo informações obtidas através das imagens, o motorista da carreta percebeu o vazamento ao longo do trajeto, suspeitando que o tanque estivesse furado. Apesar disso, em vez de interromper imediatamente sua rota, o condutor optou por prosseguir até a fronteira com destino à cidade de Pando, na Bolívia.

Dentre as vias atingidas pelo incidente, destacam-se a Avenida Santos Dumont, rua Alexandre Esteves Filho, rua Don Júlio Matioli e Avenida Internacional.