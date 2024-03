VÍDEO: cheia do Rio Acre deixa centenas de famílias ilhadas no interior do estado

Um vídeo enviado a equipe de reportagem do ContilNet, mostra um sobrevoou de Paratrike, onde as imagens mostram o Ramal do Tocantins completamente tomado pelas águas do Rio Acre. A localidade fica situada na zona rural do município de Porto Acre, interior do estado.

Na imagem, é possível ver várias máquinas em um canteiro de obras completamente ilhados. Enquanto a situação das águas do Rio Acre não normalizam, a única alternativa é pagar a quantia de R$ 30,00 para realizar a travessia em uma pequena balsa no local.

Estima-se que mais de 100 famílias residam no local.

VEJA O VÍDEO: