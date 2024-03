Vídeo: Cobra venenosa é encontrada dentro de banheiro

Uma cobra foi encontrada dentro do banheiro de um abrigo, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do animal, que, no momento da chegada da equipe, estava na varanda da instituição.

O caso aconteceu na última quarta-feira (28/2). A serpente foi encontrada pelos moradores do local. Um vídeo mostra o resgate da serpente. Veja as imagens:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Cobra venenosa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal resgatado se tratava de uma jararaca. Ela foi capturada saudável e sem ferimentos; por isso, acabou solta em uma área de reserva ambiental.