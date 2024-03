VÍDEO: em Brasiléia, jovem que perdeu a casa durante enchente pede ajuda: “Não sabemos o que fazer”

Com a cheia do Rio Acre em diversos municípios pelo interior do Acre e também na capital, muitas pessoas perderam móveis, eletrodomésticos e outros pertences, como é o caso da jovem de Brasiléia, Michele Cunha, e sua família, que perdeu tudo na enchente do Rio Acre.

A jovem gravou um vídeo relatando que a casa em que ela mora com a família foi levada pelo Rio Acre, no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia. Michele é ex-estudante da Escola Kairala José Kairala (KJK), e conta nasceu e cresceu na casa, além de relatar que já passou por três alagações e desta vez, em 2024, a casa foi arrastada para o outro lado da rua com a força do Rio Acre.

“Meus pais são pescadores. Estamos desabrigados. A gente não sabe o que vai fazer. Moramos meu pai, minha mãe, minha sobrinha e eu. Estamos morando em uma casa emprestada e não temos condições financeiras. Meus pais são pescadores e a gente sobrevivia da pesca, era a única renda que a gente tinha. Perdemos muita coisa que nós tínhamos, além do valor sentimental. Não é fácil perder uma casa”, descreveu.

Em vídeo, Michele pede ajuda. “Queremos muito seguir nossa vida, mas não sabemos como”, afirmou.

VEJA VÍDEO: