VÍDEO: moradores decidem não sair de casa e resistem a enchente há vários anos no bairro 6 de Agosto

O bairro 6 de Agosto, um dos mais tradicionais de Rio Branco, é sempre afetado pela enchente do Rio Acre. Com o rio marcando 17,66 metros neste domingo (3), o ContilNet foi até as ruas do bairro, que estão totalmente submersas por conta do transbordamento do manancial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) nas 13 cidades mais críticas, há 83 abrigos públicos atendendo 9.049 pessoas desabrigadas. Além disso, há 15.826 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos.

Boa parte das casas já estão tomadas pelas águas. Mesmo assim, moradores que enfrentam as enchentes há anos, seguem nas casas, ilhados e usando canoas para ir e voltar.

É o caso do seu Getúlio, que nasceu às margens do Rio Acre no bairro e já se acostumou com a cheia do principal rio do estado. As águas ainda não chegaram no assoalho da casa dele e por isso ele ainda não saiu. “Tem pessoas que desesperam. Eu não! Já estou acostumado”.

Assista à videorreportagem completa: