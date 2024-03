VÍDEO: ônibus passa por cima da perna de idoso que tentava atravessar avenida

Um ônibus de transporte coletivo passou por cima de uma perna de idoso. O acidente ocorreu na faixa de ônibus, na Avenida 7 de Setembro, região Central de Porto Velho (RO), na manhã desta segunda-feira (11).

Conforme testemunhas, o idoso estava tentando atravessar a avenida quando o acidente ocorreu. Em seguida, ele ficou com a perna direita por baixo do ônibus. Pessoas que passavam pelo local colocaram pedaços de papelão debaixo da vítima, para evitar queimaduras devido às altas temperaturas no asfalto.

Além disso, duas técnicas de enfermagem fizeram os primeiros socorros no idoso. O Samu foi acionado e chegou ao local rapidamente. A equipe de saúde socorreu o idoso e o levou para o Hospital João Paulo II.

