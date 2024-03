Vinícius Júnior estreia como capitão em amistoso contra a Espanha

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (26/3) para enfrentar a Espanha em um amistoso no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. A partida faz parte de uma campanha da CBF em parceria com a Real Federação Espanhola de Futebol contra o racismo. E para este compromisso, a braçadeira de capitão do Brasil ficará com o atacante Vinícius Júnior.

O jogador foi vítima de uma série de ataques de cunho racista em diferentes partidas pelo Campeonato Espanhol nas últimas temporadas. Nessa segunda-feira (25/3), Vini não conteve as lágrimas ao comentar sobre o assunto em entrevista coletiva.

Essa será a primeira partida de Vini como capitão do Brasil. Na vitória diante da Inglaterra, no último sábado (23/3), a braçadeira ficou sob responsabilidade do lateral Danilo.

Para este compromisso, a CBF desenvolveu um agasalho especial que contém a mensagem “uma só pele; uma só identidade”. O material será utilizado pela equipe antes do apito inicial. Vinícius foi protagonista em todo o material publicitário produzido para o jogo.

Após o jogo desta terça, a Seleção só voltará a se reunir em junho para a disputa de partidas amistosas contra Estados Unidos e México. Depois, a equipe inicia a disputa da Copa América. A estreia do Brasil no torneio está marcada para o dia 24 de junho contra a Costa Rica.